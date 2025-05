Tennis, Luca Bondi trionfa al torneo nazionale di 3ª Categoria a Ispra

Fine settimana di gloria anche per lui, che solitamente esulta per i risultati dei suoi allievi, assoluti protagonisti sui campi di tutta la Provincia e non solo. Luca Bondi ha infatti vinto il torneo nazionale di 3° Categoria di tennsi svoltosi ad Ispra.

Il maestro ossolano ha sbaragliato la concorrenza, aggiudicandosi un torneo che aveva in tabellone quaranta atleti, alcuni dei quali con un pedigree decisamente importante. In semifinale ha battuto la testa di serie numero 1, in finale un giocatore di casa: insomma, un risultato davvero sopra le righe per Bondi.