Giro d'Italia, nel team a supporto della gara anche diversi ossolani

Non solo Paolo Longo Borghini e Marco Della Vedova, figure cardine nel team organizzativo del Giro d'Italia, ma anche diversi ossolani sono in partenza per la corsa rosa, ingaggiati da Rcs Sport per occuparsi, con mansioni diverse, degli aspetti logistici.

Alexandro Colombo, commerciante di via Galletti, è alla sua quinta esperienza al seguito della carovana: "Partiremo mercoledì per l'Albania, luogo di avvio del Giro - racconta - e anche quest'anno mi occuperò della sicurezza e delle protezioni per i corridori lungo il percorso. Starò via un mese, si tornerà a casa a conclusione del Giro, e ad ogni tappa mi assicurerò che non vi siano ostacoli o pericoli, anche e soprattutto in caso di cadute".

Il suo è un ruolo delicato, di grande responsabilità: "Ho praticato ciclismo e corsa, ma mai a livello professionistico, e collaboro con il Pedale Ossolano - spiega Alexandro - sono stato coinvolto da Marco Della Vedova e con lui, che sta alla testa della corsa anticipando di qualche km la carovana per verificare che sia tutto in ordine, mi interfaccio direttamente. E' un compito che mi offre grandi soddisfazioni, soprattutto quando grazie al mio lavoro, all'intuizione corretta e alla protezione messa nel punto giusto, un ciclista cadendo non riporta ferite o conseguenze gravi".

Alexandro Colombo non è l'unico ossolano in partenza per il Giro, con lui anche Piero Tedde, che si occupa del post gara e delle premiazioni, Lorenzo Pogliano che collabora con Colombo, e Giulio Cerutti alla sua prima esperienza. "Lavorare al Giro è emozionante - spiega Alexandro - ma anche faticoso. Ogni giorno si percorrono tanti km, si lavora tantissimo, ma la passione non ci fa sentire la stanchezza, è bello far parte di un qualcosa di davvero grande".