E' tutto pronto per "La Rossa corre di notte" il trail organizzato dal comitato di Domodossola della Croce Rossa Italiana lungo i sentieri di Mocogna, Cisore, Barro e Monteossolano: 18 km per la gara lunga, 9 km per quella corta.

Partenza alle 18 e alle 18.10, con un percorso che si snoda tra le frazioni alte di Domodossola lungo il sentiero Stockalper. Un appuntamento che torna dopo qualche anno di sospensione in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa che si è celebrata l'8 maggio, e che vedrà il coinvolgimento di un grande numero di associazioni e volontari che supporteranno il lavoro del comitato domese della Cri.

"Desideriamo esprimere la nostra più profonda gratitudine a tutte le associazioni e ai numerosi volontari esterni alla Croce Rossa che stanno generosamente offrendo il loro tempo e le loro competenze per aiutarci nell'organizzazione della gara podistica - commenta infatti il presidente della Croce Rossa domese Jonathan Zaccaria - Il loro contributo si sta rivelando non solo prezioso, ma anche incredibilmente motivante, infondendoci un rinnovato entusiasmo nel perseguire i nostri obiettivi. Questa sinergia dimostra con forza che il volontariato continua a essere una risorsa insostituibile nel nostro territorio e che la collaborazione tra diverse realtà è la chiave per realizzare iniziative significative a beneficio dell'intera comunità. La Croce Rossa, fedele al suo motto "ovunque per chiunque", riconosce in questo sostegno un valore aggiunto inestimabile".

Un appuntamento sportivo, dunque, al quale ci si potrà ancora iscrivere nel pomeriggio di sabato in loco entro le ore 17, ma anche un momento di festa e solidarietà, che prenderà il via a metà pomeriggio presso l'area dello stadio Curotti Nel villaggio della gara saranno proposte attività con il gruppo giovani della Croce Rossa con giochi che in maniera divertente permetteranno di sensibilizzare sulla salute e sullo stile di vita sano e la sicurezza. Alle 16.30 vi sarà la consegna delle felpe ufficiali alla squadra dell'Istituto Marconi-Galletti-Einaudi che ha vinto la sessione regionale delle Olimpiadi di primo soccorso e che nei prossimi giorni parteciperà alla finale nazionale. Alle 18.15 poi partirà il Minigiro riservato ai bambini nati dal 2013 al 2019 della lunghezza di 1km con premiazione per tutti i partecipanti.

Al termine della "La Rossa corre di notte" vi sarà una festa post gara aperta a tutti con street food corner, bar e musica dal vivo, prima con Miky Guaglio poi con il dj set di Bogo. Durante lo svolgimento della corsa podistica, vi sarà la sospensione della circolazione nei tratti di strada carrabile lungo il percorso dallo stadio Curotti verso la rotonda piscine, e lungo la Strada Provinciale nr. 68 della Valle Bognanco nel tratto Pianezza-Torno in direzione Domodossola al km 3+000. La corsa si snoderà poi attraverso sentieri e mulattiere nelle frazioni di Mocogna, Cisore, Barro e Monteossolano con rientro allo stadio Curotti entro le ore 22.