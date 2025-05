Playoff di Terza Categoria: Pregliese avanti, impresa della Virtus Crusinallo

Sono iniziati domenica i playoff di Terza Categoria, e subito ci sono state due sfide ricche di pathos, che hanno visto alla fine trionfare le due rappresentanti del VCO.

Vittoria di misura della Pregliese sull’Armeno, 1-0 con rete di Biselli. Come da previsioni, si è trattato di una partita difficile per i ragazzi di mister Lipari, contro un avversario mai domo. Ai gialloverdi andavano bene due risultati su tre, ma alla fine è arrivata la rete decisiva che ha scacciato ogni timore e ha regalato agli ossolani la finale playoff.

La Virtus Crusinallo continua la sua favola, e contro ogni pronostico va a vincere in casa del San Maurizio. E dire che gli omegnesi erano rimasti in dieci alla mezzora della ripresa, a causa dell’espulsione di Vanzan, riuscendo però a tenere lo 0-0 e a portare il match ai supplementari. Ai verdi padroni di casa basterebbe mantenere il risultato di parità fino al 120’, ma sul finire del primo tempo supplementare ecco la rete di Forzani che significa vittoria e approdo alla finale playoff. Il San Maurizio subisce così un’altra beffa, e deve dire addio ai sogni di promozione.

Per effetto di questi risultati, la finale playoff si disputerà domenica prossima 11 maggio alle ore 16 a Crevoladossola, tra la Pregliese (cui vanno bene due risultati su tre, in virtù del miglior piazzamento in campionato) e la Virtus Crusinallo. La vincente non sarà ancora ammessa in Seconda Categoria, ma accederà alla seconda fase playoff.