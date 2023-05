I medici di base del Vco contrari alla ristrutturazione dei due ospedali

Fimmg VCO in accordo con il consiglio direttivo dell’Ordine dei Medici riunitosi il 9 Maggio alla luce dell’incontro tra la Rappresentanza dei Sindaci e la Regione in relazione alla riorganizzazione della rete ospedaliera ribadisce l’assoluta contrarietà alla ristrutturazione dei due presidi ospedalieri esistenti di Domodossola e Verbania anziché la realizzazione di un nuovo ospedale unico baricentrico. Ancora una volta non sono stati ascoltati gli operatori sanitari che da anni chiedono a gran voce di poter garantire la loro attività lavorativa in un unica struttura. Dal canto nostro i medici di famiglia nonostante i continui proclami di riorganizzazione del territorio attraverso le Case di Comunità e l’Ospedale di Comunità ad oggi si trovano solo ad affrontare ogni giorno il malcontento e il disservizio per le continue lunghe liste d’attesa facendosi inoltre carico della moltitudine di pazienti senza medico diventando il capro espiatorio dell’inefficienza della sanità del nostro territorio. La medicina di famiglia chiede pertanto che ci vengano date risposte concrete per evitare che le tanto decantate strutture territoriali non diventino solo scatole vuote e che finalmente si riesca a porre le basi della tanto agognata rete territorio- ospedale.

Dott.Adele Sacco

Segretaria provinciale FIMMG VCO