Raccolti 6.500 euro per le case di riposo di Domo e Villa grazie al Coro Blu

Ha riscosso un grande successo la serata benefica del 5 maggio al teatro La Fabbrica, organizzata dal comune di Villadossola e dal comune di Domodossola con il Coro Blu. La formazione è diretta da tre dei quattro fratelli Miserocchi, che negli anni ’70 hanno dato vita al gruppo musicale “I Domodossola”. Le “Canzoni senza età”, questo anche il titolo del concerto a favore delle case di riposo di Domodossola e Villadossola, hanno regalato tante emozioni al pubblico. Nella serata sono stati raccolti e devoluti alle case di riposo di Domo e Villa 6500 euro.

Il gruppo è composto da 43 elementi ed ha avuto origine da un corso di canto per dilettanti all’Uni3 di Domodossola. I fratelli Bani, Laura e Ornella, negli anni '70, si esibivano a Sanremo con i Domodossola, mentre ora dirigono questa formazione che sta riscuotendo un successo dietro l'altro. Pian piano si è consolidata l’amicizia con gli allievi e, quella che era nata come esperienza di un corso, ha gettato le basi per un coro a tutti gli effetti, anche se non di professionisti.

Durante la serata hanno proposto brani in voga negli anni '60, '70 e '80 cantate su basi musicali prodotte da Bani Miserocchi. E' stato proposto anche un medley di canzoni dei Domodossola sempre eseguiti dal coro. Tra i pezzi proposti: "Amori miei", ovvero la versione italiana di "Oh happy day", che è stato il brano di debutto nel 1969 dei Domodossola, poi canzoni che il gruppo aveva portato a Sanremo e ad Un disco per l'estate. “Siamo soddisfatti, il teatro era al completo – dice Laura Miserocchi – ci spiace che purtroppo alcune persone, venute per il concerto, non hanno potuto entrare perchè ormai la sala era al completo. C'erano alcuni coristi emozionati perchè erano alla loro prima o seconda esibizione, ma tutto è andato per il meglio. Come sempre siamo stati supportati anche dal nostro fan club”.

Il prossimo appuntamento del coro sarà il 9 giugno nella chiesa di Varzo.

“Grazie al Coro Blu – dice la direttrice delle due case di riposo Cecilia Quagliaroli – abbiamo raggiunto un grosso risultato. I componenti del coro hanno cantato più di due ore filate ed emozionato il pubblico. Con il ricavato del loro concerto riusciremo a sostituire attrezzature obsolete delle due case di riposo e ad acquistarne di nuove, da letti a materassi antidecubito ed anche carrozzine . Siamo davvero grati a tutti loro”.