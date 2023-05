“Ristrutturazione ex novo dei due ospedali ottima notizia per il Vco: risposta coi fatti alle polemiche”

“La ristrutturazione ex novo dei due ospedali di Domodossola e Verbania rappresenta un’ottima notizia per il territorio provinciale e una risposta basata su fatti concreti alle polemiche pretestuose di chi non lavora per unire, bensì per disgregare. Anche la Lega Salvini Ossola “si unisce all’ampio coro di soddisfazione seguito alla delibera con cui la giunta regionale del Piemonte ha messo nero su bianco le basi per realizzare, grazie a 200 milioni di euro a fondo perduto, il piano di ristrutturazione totale del San Biagio, che si caratterizzerà come polo chirurgico, e del Castelli”.

“Un territorio prevalentemente montano e morfologicamente complesso come il nostro – si legge nella nota a firma del segretario della sezione domese Riccardo Galvani – ha bisogno di due ospedali capaci di dare risposte alle esigenze di salute di tutti i cittadini del Vco e in particolare, per quanto ci riguarda, alle genti di montagna. Per questo motivo diciamo sì a un indirizzo, quello arrivato in queste ore da Torino, che spegne le polemiche di chi in questi anni ha sempre e solo remato contro, cambiando idea ogni 5 minuti. Stigmatizziamo le dichiarazioni di quei pochi amministratori, il sindaco Pizzi di Domodossola su tutti – prosegue il comunicato – che hanno voluto screditare il nostro sistema ospedaliero, mettendo così in difficoltà gli operatori stessi e le persone malate. Un sistema ospedaliero che, sempre grazie alla Regione, si avvale anche della stabilizzazione definitiva del Coq di Omegna. La sanità è una cosa seria e non si tocca: non possono gli interessi politici di pochi prevalere su un sistema che, a maggior ragione dopo l’emergenza Covid, ha la necessità di crescere ulteriormente e riguarda da vicino tutti noi. E grazie alle scelte della Lega e del centro destra, sarà finalmente così”. Galvani plaude “anche alla legge presentata con Alberto Preioni primo firmatario che dà vita all’Azienda zero, una 'super' Asl che coordina tutte le altre e grazie alla quale, fatto questo importantissimo per un territorio di montagna qual è l’Ossola, si prevede tra l’altro il rafforzamento dei voli notturni e la crescita del numero di piazzole autorizzate”.