Gaudenzio D'Andrea è il dirigente in reggenza del Liceo Spezia

È stato designato il nuovo dirigente scolastico del Liceo Spezia di Domodossola: dopo l’improvvisa scomparsa del preside Pierantonio Ragozza, si è infatti reso necessario assegnare il posto di dirigente, almeno fino alla fine dell’anno scolastico in corso.

Sarà dunque Gaudenzio D’Andrea, preside del Marconi Galletti Einaudi, ad avere in reggenza anche il liceo fino alla fine di agosto. In seguito sarà avviato dall'Ufficio Scolastico Provinciale l’iter per la copertura definitiva del posto vacante.