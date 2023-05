Visita alla fabbrica Nr Covis per gli alunni del Marconi Galletti Einaudi

Una visita in fabbrica e un primo passo per orientarsi verso il mondo del lavoro per alcuni alunni del Marconi Galletti Einaudi. Il 28 aprile la Nr Covis (Ex Nugo Romano) ha accolto gli studenti della classe quinta del percorso “Manutenzione e Assistenza Tecnica” nello stabilimento di Piedimulera.

Agli studenti, accompagnati dagli insegnanti Claudio Peverini e Pierangelo Valterio, il direttore dello stabilimento e promotore dell’iniziativa Sergio Alessi ha illustrato la storia e l’attività produttiva attuale dell'azienda. “La Nugo Romano, storica azienda ossolana, dopo un periodo di difficoltà, è stata acquisita dal Gruppo Covis di Vicenza nel giugno 2021,– spiega il direttore Alessi – questa per noi è stata una svolta epocale e di assoluto rilancio industriale. Attualmente stiamo facendo investimenti importanti sulle macchine e sulla struttura e stiamo assumendo personale. La nuova proprietà, da quando ha acquisito l’azienda, non ha lasciato a casa nessuno. Entrando nel Gruppo Covis abbiamo avuto la possibilità di aumentare i nostri clienti, avendo così molte più opportunità di lavoro”. La NR Covis attualmente è un’impresa di lavorazioni meccaniche per conto terzi che opera per grandi gruppi industriali di tutto il mondo. Fra i suoi maggiori clienti figurano Ansaldo, Siemens, General Electric e altre multinazionali del settore energia, oil&gas, cartario e meccanica in generale. “Siamo un’azienda leader in Italia – sottolinea Alessi- riconosciuta anche a livello europeo e non solo”

Successivamente gli studenti, suddivisi in gruppi, sono stati accompagnanti dai responsabili di reparto nei diversi ambienti operativi dell’azienda che spaziano dalle lavorazioni meccaniche eseguite con torni ed alesatrici di medie e grandi dimensioni, al montaggio, alla carpenteria, ai reparti di sabbiatura e verniciatura. Gli allievi hanno potuto visitare anche l’ufficio tecnico dell’azienda, luogo dove avviene la programmazione delle macchine utensili e della produzione e partecipare ad operazioni di collaudo dimensionale con “braccetto laser”.

Che impatto ha avuto la visita sugli studenti? “I ragazzi erano molto interessati – risponde Alessi – e la scelta di suddividerli in piccoli gruppi ha favorito l’interazione di tutti i ragazzi. Al termine della visita ai reparti dello stabilimento abbiamo consegnato a tutti i partecipanti un questionario finalizzato ad avere un feedback su questa esperienza, chiedendo loro di manifestare un eventuale interesse per essere contatati al termine del loro percorso scolastico per una proposta di assunzione da NR Covis. A quest’ultima domanda circa il 50% dei ragazzi ha risposto manifestando interesse, qualcuno ha già altre idee per il proprio futuro, il resto era incerto”.

“L’azienda piedimulerese -sottolineano dall'istituto domese- collabora da quindici anni con l’IIS Marconi Galletti Einaudi per attività di stages e i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (ax Alternanza scuola – lavoro) e proprio nell’ambito di questo rapporto era emersa l’idea di portare qualche classe dell’istituto a visitare lo stabilimento iniziativa che, a seguito del colloquio con il nuovo dirigente scolastico ed alcuni insegnanti del corso professionale si è potuta realizzare”.

Anche alla Covis di Piedimulera si lamenta la difficoltà a trovare giovani preparati ad entrare nel mondo del lavoro? “Per formare una figura professionale – risponde Alessi – il percorso scolastico non basta; un nuovo lavoratore arriva ad avere un livello accettabile di autonomia operativa, sulle macchine utensili, dopo circa un anno, un anno e mezzo. Alcuni hanno ancora qualche difficoltà dopo questo periodo, altri diventano subito bravi operatori. La formazione va fatta affiancandoli; noi abbiamo torni di 4 metri di diametro, a scuola i ragazzi non possono trovare macchine di questo tipo. Anche la programmazione delle macchine utensili non è una cosa facile. Quando abbiamo mostrato loro i collaudi con il 'braccetto laser' abbiamo notato che per i ragazzi era una novità assoluta, tranne che per uno di loro che aveva già svolto un periodo stage qui in azienda nel periodo estivo”. Un gradito rinfresco offerto dalla Nr Covis ha concluso la visita. Presenti anche il dirigente scolastico Gaudenzio D’Andrea e il professor Andrea Piazza, che per anni ha collaborato con l’azienda nell’organizzazione di stages e Pcto.