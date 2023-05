‘Un guaio irreparabile’ segna il ritorno sulla scena dei Lalö

A Domodossola ritornano i Lalö. Dopo la pausa forzata causata dal covid, il gruppo teatrale calcherà il palco del teatro San Francesco alla Cappuccina con una commedia degli equivoci intitolata ‘Un guaio irreparabile’.

“Torniamo dopo tre anni di pandemia con una commedia, come da tradizione dei Lalö – annuncia Armando Lopardo, regista della compagnia - ; il testo è molto simpatico e divertente e ritengo sia importante dare un po’ di leggerezza in un periodo come quello che abbiamo vissuto e che stiamo ancora affrontando”.

La storia legata alla scelta del copione è piuttosto particolare: quando la compagnia si è riunita per la scelta sono stati sottoposti alcuni testi tra i quali compariva ‘Un guaio irreparabile’, una commedia ambientata a Londra a firma Paul D. Mark. Il copione è piaciuto a tutti ed è stato scelto per lo spettacolo, solo a poche settimane dalla prima l’intera compagnia ha saputo che sotto le spoglie di Mark si celava Paolo Tollini, storico membro della compagnia.

“L’idea di scrivere un copione l’avevo già da parecchio tempo – ci racconta Tollini – , un po’ perché sono 36 anni che faccio teatro coi Lalö e un po’ perché dopo aver interpretato copioni di altri è nata l’esigenza di un testo su misura per la nostra compagnia. L'idea mi è venuta durante il periodo del Covid in cui si stava necessariamente in casa e ho creato la commedia basando i personaggi sui membri dei Lalö”.

“Non volevo assolutamente – prosegue il commediografo - che il mio copione fosse scelto perché scritto da Paolo Tollini, componente della compagnia, quindi ho deciso di presentare il copione sotto falso nome. La mia sorpresa è stata grande quando Armando il regista e gli altri membri hanno detto che era un testo allegro, brillante come siamo solito portare in scena”.

Lo spettacolo con Paolo Tollini, Giuseppe Bruno, Sonia Biffi, Angela Tripodi, Mauro Polli, Francesco Cassone, Benedetta Roberti, Paola Campini, Piero Bonetti, Mauro Belli e Franco Camanzi andrà in scena al teatro San Francesco sotto la chiesa della Cappuccina domenica 21 maggio alle 21, il biglietto costa 10 euro.