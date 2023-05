Magiche atmosfere per una visita serale al Castello di Vogogna

Appuntamento serale al Castello di Vogogna, il prossimo 20 maggio. Il castello sarà aperto dalle 20.30 alle 23.30, in occasione della Notte Internazionale dei Musei 2023. Per l'occasione si esibirà il Duo Vale & Giuls con musica live dalle ore 21.00 in sala conferenze, ma sse il tempo lo permetterà il concerto si potrebbesvolgere esternamente, nella corte superiore del castello.

All'interno delle sale l'Associazione Culturale Ossola Inferiore organizza, nei punti di maggior interesse, delle tappe di spiegazioni e approfondimenti sulla storia del castello e sulle mostre allestite. Non potranno quindi mancare i racconti sull'edificazione del maniero, sugli ordigni bellici di Leonardo da Vinci, sulla battaglia di Crevola e la Testa celtica di Dresio.