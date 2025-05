Tre giorni di festa a Preglia per ricordare Davide

Davide Botticchio aveva solo 19 anni quando quel terribile incidente se lo portò via nel lontano 2004, ma quel ragazzo gioioso e allegro continua a vivere nel ricordo dei suoi amici dell'epoca, che ogni anno organizzano a Preglia una festa al campo sportivo. E così anche quest'anno, per la ventunesima volta, da venerdì 6 a domenica 8 giugno con "Amici di Ricordando Davide" ci si divertirà portando nel cuore l'amico dell'adolescenza.

"Siamo orgogliosi, come gruppo di amici, di ritrovarci ancora una volta per ricordare Davide - dice Davide Dora, presidente del Comitato organizzatore - oggi abbiamo quarant'anni, l'età che avrebbe avuto Davide, ma lui continua ad essere tra di noi. La festa in suo onore non è triste, non potrà mai esserlo. Lui era così, allegro e divertente, gli piaceva stare con gli amici come a tutti i ragazzi di 19 anni".

Per tre giorni dunque ci si ritroverà al campo sportivo di Preglia per la festa che sarà anche al coperto e quindi si svolgerà con qualunque clima.

Si partirà venerdì 6 giungo alle 18.30 con il torneo di calcio cui seguirà alle 21.30 la musica della party band “About That Ninght”.

Sabato 7 giugno appuntamento dalle 14 con i tornei di calcio e la sera musica dalle 21.30 con la "Sunny boys band" mentre domenica 8 pomeriggio di tornei sia di calcio che di beach volley dalle 14 e la sera discoteca con dj Tanza e le premiazioni.

"Il torneo di calcio avrà inizio nelle serate a partire da lunedì 2 giugno al campo, dove apriremo il Bar del e parte della griglia con panini e patatine - spiega ancora Davide - Il torneo di beach volley invece avrà inizio la domenica 8 giugno e si svolgerà per tutta la giornata. Durante tutte e tre le serate della festa saranno disponibili punti di ristoro, grigliata, panini e pizza. Sarà inoltre disponibile la griglia per il pranzo della domenica".

PAGINA FACEBOOK: RICORDANDO DAVIDE

PAGINA INSTAGRAM: amicidiricordandodavide