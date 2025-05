Tornano le visite alla cava di marmo rosa del Duomo di Milano a Mergozzo

Tornano le escursioni alla Cava di Marmo Rosa del Duomo di Milano a Mergozzo, promosse dall’ente Parco Val Grande, che quest’anno presenta anche una novità.

L’8 luglio si tiene un’escursione classica, come di consueto con l’accompagnamento delle guide ufficiali del parco. Il 22 maggio e il 18 settembre, invece, sono stati organizzati due appuntamenti dedicati a chi ama l’avventura: un’escursione alla storica cava di Margossogno e al villaggio minerario, riservata ad escursionisti allenati ed esperti, visto il dislivello e la salita impegnativa.

Il ritrovo è fissato per le 8.30 per l’escursione e per le 9.00 per la visita classica di luglio, con pranzo al sacco. L’età minima per partecipare è 15 anni, e i minori devono essere accompagnati dai genitori. È necessaria l’iscrizione almeno 5 giorni prima dell’evento prescelto, da effettuare esclusivamente online tramite il sito del parco.