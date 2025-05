Si parla di pace con Luisa Morgantini e don Renato Sacco

Slitta a mercoledì 28 maggio la serata sul tema ‘’Palestina, una pace impossibile?’’. L’incontro, programmato per venerdì 16 maggio, ore 20 e 30, nella sala consiliare del municipio di Villadossola, è stato posticipato per gli impegni di uno dei relatori della serata, che vedrà intervenire Luisa Morgantini e don Renato Sacco.

La prima, originaria di Villadossola, ex vice presidente del parlamento europeo e da sempre impegnata in difesa del popolo palestinese e presidente di AssoPace Palestina; il secondo ‘costruttore’ di pace nelle file di Pax Cristi e oggi vice parroco a Villadossola. L’incontro, promosso dal gruppo Uniti per Villa.

In un momento in cui la "Terza Guerra Mondiale a pezzi" - come l'ha definita Papa Francesco - bussa alle nostre coscienze, la serata propone le testimonianze dirette di chi da anni si occupa di conflitti.