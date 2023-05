Natura, benessere e cultura per rilanciare la Val Bognanco

‘’Un piano di rilancio e promozione territoriale, una comunicazione che torni a dar voce al valore della valle’’. E’ questo il filo conduttore della serata che si è tenuta a Bognanco prima delle elezioni amministrative per il lancio della piattaforma val Bognanco-Natura Benessere Cultura. Una serata che ha visto presentare i progetti dell’Amministrazione, che ha portato avanti questo programma con l’agenzia di marketing e comunicazione.

E’ stato il sindaco Mauro Valentini e i responsabili di ’’Saved Idee da vendere’’ ad illustrare il progetto. A loro si sono aggiunti altri intervenuti con interventi storico-culturali e naturalistici, accompagnati da produzioni video, documentari e presentazioni fotografiche, hanno infine permesso agli ospiti di visitare la piattaforma con i contenuti ed i servizi che offre al turista.

Una volontà quella dell’amministrazione tesa a sviluppare strategie d’intervento e valorizzazione sul territorio e concorrere alla creazione di valore per la valle intera. Un viaggio attraverso le bellezze, le possibilità future, la storia e anche la cultura per rilanciare una valle che prima poggiava tutto sul termalismo e l’alberghiero e che oggi ha bisogno di sfruttare la sua identità turistica e le sua potenzialità.

‘’Tutto è nato per consegnare al territorio e alla sua Amministrazione Comunale uno strumento al servizio della valle, ma anche del visitatore - spiegano i promotori - ; il progetto si è da subito posto l’ambizioso obiettivo di voler migliorare il futuro di Bognanco, facendosi carico delle sue visioni e di ciò che era necessario sviluppare per tradurle in progetti concreti’’.