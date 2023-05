Ossolano di 34 anni cerca di corrompere i Carabinieri per non fare l'etilotest, denunciato

I Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania nel corso del fine settimana appena trascorso hanno intensificati i controlli su tutto il territorio denunciando complessivamente 10 persone e segnalando quale assuntore di stupefacenti un’altra persona. In particolare numerosi sono stati i controlli alla circolazione stradale su tutta la rete viaria, teatro oltretutto di numerosi incidenti stradali alcuni dei quali anche gravi, e che ha portato alla denuncia per guida in stato di ebrezza di 6 soggetti con valori del tasso alcolemico piuttosto alti, oltre 3 volte il limite consentito.

In un caso, in particolare, il conducente, un 34 enne ossolano già noto alle forze dell’ordine, fermato dai carabinieri in Crevoladossola, dapprima si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico minacciando ed ingiuriando i militari, per poi cambiare approccio tentando di ammorbidire la situazione offrendo loro una cena. Come risultato è stato denunciato per guida in stato di ebrezza, oltraggio a pubblico ufficiale e tentata corruzione.