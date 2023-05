Furto a Masera, denunciati due giovani croati

I carabinieri della Stazione di Crevoladossola hanno denunciato due cittadini di nazionalità croata per furto in abitazione. Le indagini erano scaturite dall’intervento dei militari a Masera lo scorso 23 marzo in occasione di un furto in abitazione dove ignoti, previa forzatura degli infissi, si erano introdotti in un immobile asportando alcuni monili ed altri oggetti.



I rilievi tecnici eseguiti unitamente all’esame delle immagini degli impianti di videosorveglianza hanno consentito di identificare i due autori, due giovanissimi croati appena maggiorenni, senza fissa dimora, uno dei quali con precedenti.



Gli stessi sono stati quindi denunciati per furto in abitazione e rintracciati in Austria, ad Innsbruk, dove si trovano attualmente in carcere sempre per furto in abitazione.