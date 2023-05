Il giardino che accoglie: al via Editoria & Giardini 2023

L’unico salone del libro italiano dedicato al giardino e alla botanica, Editoria e Giardini, giunge alla sua 16° edizione che, per la prima volta, si terrà in veste primaverile dal 27 maggio al 4 giugno 2023 - con un evento post al 5 giugno che avrà come ospite Serena Dandini - e sarà ricco di iniziative, convegni e mostre che condurranno gli ospiti al cuore della manifestazione.

Organizzato dal Comune di Verbania in collaborazione con l’Associazione Libriamoci e l’Associazione Verbania Garden Club, l’iniziativa vede la fattiva collaborazione al programma di diversi Enti e Associazioni, tra i quali ricordiamo: Ente Parco Nazionale Val Grande, Ente Giardini Botanici Villa Taranto, Museo del Paesaggio, Associazione LetterAltura, Società dei Verbanisti, Associazione Gabaré, Condotta Slow Food Verbano e Cusio, Fondazione Cross ETS, Associazione Cori Piemontesi, Rete Museale Alto Verbano, Università del Piemonte Orientale, Ordine degli Agronomi e Forestali Novara e VCO, Ordine degli Architetti Novara e VCO, Asilo Bianco.

Come consuetudine vi è anche un programma fuori città con appuntamenti a: Vogogna, Oggebbio e Premeno.

Il tema dell’edizione 2023 è dedicato a “Il Giardino che Accoglie”. Il giardino come stanza verde di una casa in cui accogliere gli ospiti, tra colori e profumi, e dove il giardiniere possa orgogliosamente mostrare il proprio lavoro. I grandi giardini pubblici vivono grazie ai visitatori e il tema dell’accoglienza diviene strategico per la sopravvivenza e la sostenibilità.

Sarà questo il filo conduttore attorno al quale si svilupperà un programma ricco di proposte che comprenderà, oltre alla consueta mostra-mercato dei libri, numerosi eventi collaterali come:

Inaugurazione dell’Opera di Arte Pubblica di Hilario Isola “Crisopa” , realizzata, nell’ambito del Bando della Fondazione Cariplo “La Bellezza Ritrovata”, dal Comune di Verbania in collaborazione con il Museo del Paesaggio (vedi scheda);

Mostra dell’Artista Giorgia Oldano LAGGIÙ. Storie di Piante e Animali . Abile disegnatrice ed esperta del mondo naturale, presenta una selezione di opere realizzate con la tecnica calcografica del monotipo, unica nell’ambito della grafica a non permettere serialità (vedi scheda);

Mostra fotografica Salvatico è colui che si salva . Di quello che la natura ci dà e di quello che noi restituiamo alla natura . A cura di Maria Sabina Berra con opere, tra gli altri, di Leo Matiz, il fotografo di Frida Kahlo (vedi scheda);

Mostra degli acquerelli originali di Luciano Ragozzino realizzati per il progetto Le voci della rosa,

a cui verrà dedicato uno specifico appuntamento musicale e conviviale (vedi scheda);

Mostra La cura in giardino . Il giardino di Pia Pera nelle fotografie di Flavia De Petri. Uno sguardo intimo e affettuoso sul giardino realizzato e curato con passione dall’amica Pia Pera che proprio al suo podere in Toscana ha dedicato l’ultimo suo struggente libro “Al giardino ancora non l’ho detto”;

due performance (una allo Spazio Sant’Anna e l’altra al Centro Eventi Il Maggiore) e un work-shop artistico a Villa Giulia cura della Fondazione Cross ETS, nell’ambito di Cross Project;

convegno dedicato alle “Arti e lettere nelle ville del Verbano” a cura della Società dei Verbanisti.

Numerose saranno anche le occasioni d’incontro con autori e protagonisti della cultura e del verde, tra i quali:

Alessandra Sana , horticulturist al giardino di Wisley, Londra, proprietà della Royal Horticultural Society;

Clark Lawrence e il suo Il florilegio di Hollington;

Carlo Pagani e Mimma Pallavicini per una giornata dedicata al tema delle rose;

Karin Kompatscher curatrice botanica dei Giardini di Castel Trauttmansdorff, Merano;

Patrizia Boschiero , Fondazione Benetton;

Arturo Croci e Giovanni Serra con il volume Facitori di Fiori e Piante Ornamentali;

Laura Pirovano e i suoi Giardini d’Ombra;

Angela Zaffignani e il suo Birdgarden;

Angelo Sganzerla , graphic designer, fotografo naturalista e art director di L’Erbolario, con i suoi 11 libri pubblicati da L’Erbolario;

Alba Donati , poetessa, libraia, autrice del best seller La Libreria sulla collina;

Chiara Bazzoli con il volume C’è un albero in Giappone;

Guido Piacenza , Parco della Burcina;

Maria Angela Previtera , direttrice di Villa Carlotta;

Maria Lodovica Gullino , weTree,

Silvia Fogliato , autrice;

Silvia Ghirelli , paesaggista;

Massimo Semola con Emanuela Borio.

Tanti ancora i protagonisti degli incontri di Editoria e Giardini: per il programma completo si rimanda alla brochure dove sono citati tutti gli eventi e tutte le collaborazioni.

Al 5 giugno previsto anche un super appuntamento post Editoria & Giardini con Serena Dandini che, partendo dal suo ultimo libro Cronache dal Paradiso, dialogherà con Elena Loewenthal direttore del Circolo dei Lettori (evento in collaborazione con la Fondazione Circolo dei lettori di Torino).

Nel corso della rassegna verrà inaugurato un nuovo parco in città: il Parco del Filo Blu, un giardino pubblico ispirato ai cinque sensi, progettato dall’arch. Monica Botta e realizzato in collaborazione con gli studenti dell’istituto I.P.A. Cavallini di Lesa (vedi scheda).

Nei fine settimana saranno previsti laboratori dedicati ai bambini a cura di Laura Grassi e Federica Cornalba (in collaborazione con Museo del Paesaggio) e incontri “conviviali” con aperitivi e degustazioni. Nel primo week end, inoltre, sarà proposto un mercatino di piante particolari e oggetti ornamentali. La rassegna chiuderà domenica 4 giugno con un concerto a cura dell’Associazione Cori Piemontesi.

Il ricco programma, le numerose collaborazioni di Enti e Associazioni, la partecipazione di esperti e studiosi, fanno di Editoria e Giardini un evento corale del territorio, un'occasione di incontro, studio e valorizzazione del paesaggio e dei giardini.

Consulenza tematica

Carola Lodari: autrice, studiosa di giardini

Maria Cristina Pasquali: autrice, esperta di fitoalimurgia, collaboratrice di Geo&Geo.

Segreteria Editoria e Giardini - Tel. 0323 542261 – 0323 542204

www.editoriaegiardini.it - editoriaegiardini@comune.verbania.it FB Editoria e Giardini





Per informazioni : Ufficio Turismo Città di Verbania tel. 0323 503249 – turismo@comune.verbania.it

FB Vivi Verbania lago Maggiore