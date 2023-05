Migranti a Druogno, una scorrettezza verso gli amministratori locali

E’ a dir poco incredibilie il fatto che il possibile arrivo di 200 migranti sia stato tenuto nascosto agli amministratori locali. Un vero blitz da chi ha celato a tutti una decisione di cui invece si vociferava le scorse settimane ma senza alcune ufficialità.

Sì perché il sopralluogo dei carabinieri alla struttura di Druogno è avvenuto due, tre settimane fa. Un sopralluogo teso a verificare le condizioni della colonia e la sua posizione all’interno del comune vigezzino. Dalla scelta non era stato informato neppure il Ciss, il consorzio servizi sociali dell’Ossola, che già si occupa di richienti asilo nelle sue strutture. Noi stessi avevamo telefonato dieci giorni fa al sindaco di Druogno per avere conferme: aveva risposto che non ne sapeva nulle e che la vosa non era possibile!

Fare scelte di questo tipo all’oscuro degli amministratori la dice lunga sulla considerazione che si ha - non solo sui migranti ma anche per altri temi importanti - degli enti locali.