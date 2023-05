Contratto di luce e gas sottoscritto a insaputa del cliente: denunciata l'operatrice

Nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione ai reati di truffa, in particolare nel settore telematico e online, i Carabinieri della Stazione di Villadossola hanno denunciato una 37enne, residente in Sicilia, per truffa ai danni di un cittadino ossolano.

L’uomo, già cliente di una società fornitrice di energia elettrica e gas, al momento di comunicare la lettura del contatore alla stessa è stato informato da quell’operatore che il suo contratto era cessato alla fine del 2022. Incredulo si è rivolto allo sportello per il consumatore energia e ambiente scoprendo che la sua attuale fornitura di energia faceva capo ad altra società sul mercato.

Dopo la denuncia ai carabinieri è stato acquisito l’attuale contratto in essere per la fornitura di luce e gas, che l’uomo ha negato di aver sottoscritto, non riconoscendone la firma né la circostanza. Infatti nella data di sottoscrizione del contratto la vittima si trovava in altra sede per lavoro. I militari sono risaliti quindi all’identità dell’operatrice che ha perfezionato la chiusura del vecchio contratto nonché l’apertura dell’attuale. La stessa identificata in una 37 enne residente a Palermo è stata quindi denunciata per truffa dai carabinieri.