''E' una castroneria, il bilancio partecipativo e quello pop non sono la stessa cosa'

‘’E’ una castroneria. E’ falso dire che il bilancio pop e quello partecipativo siano la stessa cosa’’. Perde la calma, in consiglio comunale, l’assessore alle finanze Stefano Cittadino, che rivolto alla minoranza parla proprio di ‘castroneria’ in merito ai due bilanci, quello partecipativo e quello pop . Dice l'assessore esterno: ‘’che hanno finalità diverse’’ ed accusa il capogruppo di minoranza, Mauro Ferrari, di ‘’intervento da professore e di uno che nei 5 anni precedenti non ha mai partecipato ai consigli comunali’’.

C’è tensione dopo l’intervento con cui Ferrari aveva messo a confronto il programma elettorale 2018 e quello 2023 della lista Villa@2.0. ‘’Un programma fotocopia in certi passaggi’’ ha detto Ferrari, facendo riferimento ad alcuni argomenti ma anche al bilancio.

Un tema sul quale Cittadino si è risentito ‘’perché non c’è alcun buco nel nostro bilancio. I conti sono in sicurezza’’. Buco (400-500 mila euro) di cui aveva parlato la lista Uniti per Villa in campagna elettorale, rimarcando anche come in ‘’cinque anni la commissione bilancio si sia riunita una sola volta’’. Appunto, questì'ultimo sulla commissione, mai smentito.