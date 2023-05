Il villaggio operaio tiene banco in consiglio comunale

Nonostante il Villaggio operaio tardi a vedere interventi strutturali e decisivi di sistemazione, il tema Atc (Agenzia Territoriale per la casa) tiene banco in consiglio comunale a Villadossola.

Lo rispolvera il capogruppo di minoranza Mauro Ferrari. ‘’Atc ha disatteso tutte le promesse fatte in 5 anni – dice - . Preoccupa lo stato di certe abitazioni ammalorate. Forse l’amministrazione dovrebbe avere modi più drastici con Atc’’.

In tema che era già stato oggetto di un nostro articolo che aveva rimarcato come le molte passerelle di assessori regionali e direttori di Atc non avesse portato ad alcun intervento sulla case, se non una manutenzione ordinaria per un villaggio storico che meriterebbe di più. Articolo al quale Atc aveva risposto con una lunga lettera auto difensiva per dire in sostanza che ’’le 72 tra villette e palazzine risultano godere di uno stato complessivo di conservazione che consideriamo più che buono, così come evidenziato da un recente servizio realizzato dal Tg3 regionale’’. Un ‘viva la Rai’ che però non rispecchia la situazione lamentata quotidianamente dai residenti.

In consiglio però il sindaco Bruno Toscani ha ammesso: ‘’Abbiamo notato scarse manutenzioni’’.

Ma la maggioranza si poi è lasciata andare in elogi al consigliere regionale Alberto Preioni. ‘’Grazie alla sua legge abbiamo ricevuto 217 mila euro, un rifinanziamento che avremo ogni anno’’ dice il sindaco. Gli stessi peana a Preioni sono stati fatti dall’assessore Maurizio Romeggio: ‘’Grazie a lui per la legge’’.

Legge che, per inteso, permette di tappare il buco comunale degli affitti non corrisposti. In pratica un ammanco che impone al Comune di pagare. Soldi che come si vede però nulla hanno a che fare con la sistemazione degli immobili per salvaguardare il gioellino architettonico progettato dall'ossolano Paolo Vietti Violi.