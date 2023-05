“Promesse disattese al villaggio Sisma? Il consigliere Ferrari dimostra di non conoscere la situazione”

“Nessuna promessa disattesa. Il consigliere Mauro Ferrari dimostra purtroppo di non conoscere affatto la situazione del villaggio Sisma. Le manutenzioni, come peraltro evidenziato dagli stessi tecnici comunali nel corso di un recente sopralluogo e da un servizio Rai, vengono eseguite regolarmente in base alle segnalazioni che ci giungono. Proprio in questi giorni, in seguito a segnalazione di un inquilino, abbiamo approvato l’intervento su un tetto in piode che verrà eseguito a breve”.

Lo dichiara il presidente di Atc Piemonte Nord Marco Marchioni, dopo le dichiarazioni di Mauro Ferrari in consiglio comunale a Villadossola, riportate da Ossola News.