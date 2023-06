Voucher Pnrr digitalizzazione Comuni, Uncem: “Grazie a Csi per la collaborazione”

"Sulla digitalizzazione stiamo lavorando molto per dare nuove opportunità e servizi ai Comuni e ai territori montani. Tutti i Comuni hanno risposto agli avvisi, ai bandi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza per ottenere risorse che riguardano la gestione dei dati in cloud, il rifacimento dei siti internet istituzionali, la creazione di app a l'interazione dell'Ente più smart con la cittadinanza. Ci sono moltissime risorse economiche PNRR disponibili. I Comuni hanno individuato dei fornitori di servizi, dovranno spendere e asseverare le risorse. In questo percorso voglio ringraziare il Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con i nuclei di lavoro territoriale, ma anche il CSI Piemonte che sta accompagnando molti Comuni e altri devono trovare supporto. Lavoriamo in questa direzione. Per evitare anche che ogni Comune spenda da solo le risorse disponibili. Attraverso le Unioni montane in Piemonte, con le risorse sulla digitalizzazione, occorre portare progetti e servizi sui territori, in forma integrata, oltre il singolo campanile".

Lo afferma Roberto Colombero, Presidente Uncem Piemonte.