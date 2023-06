In Sala Capitolare al Senato un convegno sul testo di Sun Tzu con le illustrazioni di Michele Scaciga

Una settimana ricca di eventi nelle sedi istituzionali di Roma per l’artista multimediale Michele Scaciga.

Martedì 30 maggio una delegazione di Wikipoesia, di cui Scaciga è presidente, è stata ricevuta dal sottosegretario Paola Frassinetti al ministero dell’istruzione e del merito, insieme ad amministratori e studenti della scuola di Guamaggiore in Sardegna. L'incontro era legato al premio per i 150 anni di Grazia Deledda, organizzato dalla piccola realtà associativa da lui diretta.

Invece il 1 giugno a palazzo della Minerva nella Sala Capitolare del Senato, su iniziativa di Paolo Onorati e in occasione della giornata internazionale dei peacekeeper, si è tenuto il convegno 'Sun Tzu - la tecnologia della guerra', incentrato sul libro corredato dai disegni dell'artista ossolano.

È l’unica edizione al mondo del celebre testo del generale e filosofo cinese che sia stata illustrata. Contiene 80 disegni originali realizzati da Scaciga che, come sanno i nostri lettori, da trent’anni è attivo negli ambiti della divulgazione culturale: attraverso il suo ruolo di presidente dell’encicolpedia poetica www.wikipoesia.it; l’ideazione di videogame turistici (www.crodoeventi.it/itinerari) e di sistemi di videoarte interattiva per musei (sue le installazioni al Museo del Profumo a Santa Maria Maggiore ed al museo del Granito a Baveno).

L’edizione italiana de 'La tecnologia della guerra' della Layout Edizioni presentata giovedì è curata da Edoardo Claudio Olivieri e si basa sulla traduzione dell’americano Colin Thorne, che ha ritradotto interamente dal cinese antico ogni singolo ideogramma della versione originale al fine di riportare quella che, a detta degli appassionati, è l’edizione più integra e corretta del famoso testo di Sun Tzu.

L''Arte della Guerra' è in realtà 'Tecnologia della Guerra', perché -a detta di Thorne- non risulta che Sun Tzu avesse dato un titolo al suo lavoro e non pare abbia mai associato il fare la guerra ad un arte, ma semmai avesse creato ogni verso come parte di una scienza assiomatica, con la quale ottenere risultati infallibili, descrivendola come una tecnologia.

“È stato per me un onore aver collaborato a questa edizione prestigiosa di un libro tanto famoso -il commento di Michele Scaciga-. L’occasione è nata dalla richiesta del curatore italiano che ha scelto me per disegnare figure, luoghi ed accadimenti che potessero essere di compendio a tale lettura, i miei elaborati sono quindi stati sottoposti all’autore americano per l’approvazione. Da qui è nato un rapporto di fiducia e stima tant’è che attualmente sto collaborando direttamente con quest’ultimo per un progetto ancora più ambizioso di cui parlerò in modo più diffuso nel prossimo futuro.”

Il convegno di giovedì ha visto la partecipazione di molti relatori (come la giornalista Monica Lubinu, l’ammiraglio Ottaviani, il dottor Galloni l’avvocato Tavani e altri) coordinati dal moderatore presidente del Centro Alti Studi per la Difesa Andrea Sermonti. Gli interventi hanno spaziato su molti soggetti, alcuni legati a temi di attualità e alla società contemporanea e altri più filosofici, in cui si sono espressi molti appelli alla pace ad alla convivenza civile tra gli uomini: tant’è che il verso di Sun Tzu maggiormente citato è stato “Il meglio del meglio non è vincere cento battaglie su cento bensì sottomettere il nemico senza combattere.”

“Il filo conduttore al palazzo della Minerva è stata l’affermazione di come lo strumento della conoscenza sia lo strumento necessario e pacifico per un cambiamento virtuoso della società e come il testo di Sun Tzu sia in grado di decifrare molti degli accadimenti degli ultimi anni e pertanto sia sempre un testo attuale, paragonabile al 'Principe' di Machiavelli” il commento degli organizzatori.