Avas Ossola: insediato il nuovo direttivo

Si è insediato giovedì 1 giugno il nuovo direttivo Avas Ossola. La riunione dei volontari si è svolta in casa parrrocchiale a Domodossola. All'incontro era presente anche don Giuseppe Ottina, assistente spirituale dei volontari.

Presidente è stata confermata Alessandra Bergamini, vicepresidente Maria Rosa Borri, segretaria Elena Bertone, tesoriere Anna Maria Suini e consiglieri Anna Maria Amisano, Annamaria Campoli, Silvana Labate, Dora Napolitano, Maria Vaccaro. Obiettivo dei volontari Avas è dedicare parte del proprio tempo alla vicinanza, all’ascolto ed al servizio di ospiti delle Case di Riposo di Domodossola, Villadossola, Premosello, Vogogna e Varzo e a persone anziane e in condizioni di disagio fisico e psicologico presso il loro domicilio, nonché di malati e ricoverati presso l‘ospedale di Domodossola nei reparti di Traumatologia, Medicina e Chirurgia.

Il servizio dei volontari Avas presso l'ospedale però dopo lo stop legato alla pandemia non è ancora ripreso. Mentre invece è ripreso alla casa di riposo di Domodossola e Villadossola grazie alla collaborazione con la direttrice Cecilia Quagliaroli. Sempre in casa di riposo sono riprese anche le celebrazioni settimanali della messa. Alla cappella dell'ospedale viene invece celebrata da don Ottina ogni martedì alle 16.30.

Durante la riunione del direttivo, la presidente si è detta onorata di poter ricoprire per un altro mandato questo ruolo, che a causa della pandemia non ha potuto svolgere appieno, e ha presentato alcuni casi particolari di assistenza che l'associazione si è trovata a dover affrontare ultimamente. Mentre don Ottina ha spiegato come questo suo servizio ministeriale in ospedale e alla casa di Riposo di Domodossola lo abbia arricchito: “Nel malato, come cristiani, -ha detto- possiamo scorgere la presenza del Gesù sofferente”. Durante la riunione è stato abbozzato il programma per una una giornata di incontro dei volontari ad Orta, all'Isola di San Giulio, in calendario a settembre.