Nuovo treno di Bls da Domo a Visp

A partire dal 12 giugno 2023 BLS coprirà una volta al giorno la tratta per Visp. La società ferroviaria prolunga la tratta del treno supplementare della mattina tra Domodossola e Brig fino a Visp. I pendolari transfrontalieri che lavorano a Visp potranno quindi contare su un collegamento più rapido e senza cambio, la durata del viaggio si riduce quindi da 53 a 40 minuti. Il prolungamento della linea consente anche di alleggerire il carico della coincidenza molto affollata di RegionAlps in partenza da Brig in direzione del Basso Vallese. Per l'utilizzo della tratta Brig–Visp BLS ha richiesto e ottenuto una concessione dall'Ufficio federale dei trasporti.

Il treno supplementare parte otto minuti prima

Dal 1° maggio 2023, la mattina e la sera, BLS propone un treno supplementare sul Sempione al fine di aumentare i posti disponibili. I treni viaggiano dal lunedì al venerdì, eccetto il periodo di ferie principale in Italia, ossia in agosto. Affinché il treno supplementare del mattino possa arrivare fino a Visp, l'orario viene leggermente modificato. Anziché alle ore 6.02, il treno partirà ora alle 5.54 da Domodossola (da Brig alle ore 6.27, arrivo a Visp alle ore 6.34). Per quanto riguarda il treno supplementare della sera tra Brig e Domodossola, BLS non può offrire la partenza da Visp, perché la tratta è già estremamente trafficata.