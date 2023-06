Area ex poligono e impianto a biogas, la minoranza chiede un consiglio a Cuzzago

Un consiglio comunale in seduta pubblica straordinaria ed urgente a Cuzzago. È la richiesta avanzata dalla minoranza consiliare di Premosello per discutere della proposta di acquisto area ex poligono presentata dal Comitato Comunità Bassa Ossola. Tra le mozioni all'ordine del giorno dell'opposizione anche l' affidamento incarico professionale per valutazioni tecniche specialistiche per l’utilizzo dell’area per la costruzione dell'impianto a biogas e la proposta di un referendum consultivo comunale.

“Il gruppo Lista civica Colloro-Premosello-Cuzzago ha ritenuto che il carattere di straordinarietà degli argomenti trattati determinano la necessità di garantire la partecipazione di una rappresentanza del Comitato Comunità Bassa Ossola.

Riteniamo doveroso dare voce alla popolazione locale la quale, attraverso una delegazione, avrà modo di fornire ai consiglieri comunali le opinioni e le conoscenze maturate in questi mesi dal comitato cittadino, intervenendo attivamente ai lavori consigliari. Abbiamo richiesto, inoltre, che il Consiglio Comunale abbia luogo in Frazione Cuzzago perché , a nostro avviso, è opportuno che ci sia una presenza fisica dei consiglieri sui luoghi posti in prossimità dell’impianto ipotizzato: riteniamo questo atto non solo di valore simbolico ma, soprattutto, un doveroso gesto di rispetto verso la popolazione cuzzaghese maggiormente coinvolta in questa delicata situazione.

Durante l’incontro avuto con il Comitato cittadino ho appreso che verrà formalizzata una richiesta al Sindaco volta a partecipare in maniera attiva, anche attraverso propri professionisti, a tutti i prossimi tavoli tecnici che saranno convocati in merito alle procedure di approvazione del progetto: concordiamo in maniera totale con quanto sollecitato dal comitato, ci auguriamo che ci sia, da parte del Sindaco, un riscontro positivo e riteniamo questo tema in linea con quanto richiesto dal nostro gruppo.

Sostanzialmente con le mozioni che sono state presentate chiediamo al Consiglio comunale di impegnare il Sindaco e la giunta ad assumersi la responsabilità che ad essi compete esercitando, in maniera ferma e decisa , la propria attività discrezionale, impegnandosi prioritariamente al soddisfacimento dell’interesse pubblico che deve prendere in considerazione motivazioni di salute pubblica e di tutela ambientale:il Sindaco e la giunta, che sono organi di indirizzo-politico amministrativo, devono adottare le scelte di loro competenza avendo come unico scopo la tutela di questi interessi preminenti della collettività.

Questa doverosa attività politica -amministrativa del Sindaco e della giunta non può lasciare inascoltati i timori, le incertezze e le legittime richieste che vengono da più parti: dalla minoranza, da singoli cittadini e, soprattutto, dalle popolazioni locali che trovano nel comitato cittadino Comunità Bassa Ossola un punto di riferimento e che da esso sono rappresentati”. Così il capogruppo di minoranza Andrea Monti in una nota.