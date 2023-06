Il Comitato contro l'impianto a biogas chiede di poter partecipare ai prossimi tavoli tecnici

Il Comitato Comunità della Bassa Ossola, nella serata del 6 giugno 2023, ha incontrato, dopo averlo già fatto con la maggioranza, anche l’opposizione consiliare di Premosello Chiovenda.

L’incontro è avvenuto sulla base di un confronto nel merito della recente presa di posizione del gruppo (di cui Monti Andrea è capogruppo) e delle azioni che intenderanno intraprendere.

Come comitato, pertanto, l’occasione è stata utile per anticipare che è nostra intenzione chiedere al Sindaco, a nome di quella folta parte di cittadinanza contraria alla realizzazione dell’impianto di trattamento rifiuti di Cuzzago (e che, per logica di rispetto istituzionale deve comunque poter essere rappresentata e potersi esprimere), che al Comitato venga attestata la possibilità di poter partecipare attivamente con propri professionisti (e non come semplici uditori) a tutti i prossimi tavoli tecnici istituzionali che saranno convocati nel merito delle procedure legate alle approvazioni del progetto.

Il Comitato, auspicando che il Sindaco ricopra fino in fondo l’alto significato della rappresentanza istituzionale dovuta alla intera cittadinanza amministrata (permettendo l’espressione diretta delle motivazioni contrarie alla realizzazione anche ai cittadini delle Comunità locali), si aspetta un riscontro positivo e in breve tempo onde poter conseguentemente organizzarsi nel merito.