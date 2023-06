“A Domo un Dea che non può curare i bambini!” Un papà domese racconta la sua disavventura

Porta la figlia di 7 anni al Dea di Domo, ma viene invitato a portarla al Castelli. A raccontare l'ennesimo caso di malcontento il papà di una piccola di 7 anni che da due giorni continuava a vomitare e stava male. “Siamo andati al Dea lunedì sera perchè la mia bambina stava molto male” racconta Matteo Spataro. “Dopo aver fatto il triage, la bambina è stata visitata dal pediatra reperibile che era stato subito chiamato” racconta il papà della piccola.



“Quando ho visto che era il dottor Comaita ero sollevato, essendo fino a qualche settimana fa il pediatra delle nostre figlie, ma purtroppo, sia lui, sia il medico del Dea, ci hanno detto di non poterla ricoverare” racconta il padre, al quale è stato detto di andare a Verbania dove c'è il reparto di Pediatria. Va ricordato che al Dea di Domo non è previsto che un bambino possa essere ricoverato per la mancanza di posti di degenza anche all'Obi.



“Ho chiesto di fare qualcosa, anche solo una flebo ma non potevano” continua Matteo. “Quando sono uscito sconsolato per prendere l'auto e andare a Verbania ha iniziato a diluviare. Non me la sentivo di fare la superstrada con quell'acquazzone, cosa avrei potuto fare se fosse successo qualcosa che mi poteva bloccare per una pianta o quant'altro con mia figlia che stava male in auto? Ho deciso di chiedere un'ambulanza che ha impiegato un'ora prima di arrivare”. La piccola è stata poi portata a Verbania e lì è stata ricoverata in Pediatria per due giorni. “Io mi chiedo, siamo nel 2023, come è possibile che in un ospedale dove c'è un Dea dove c'è un pediatra, non si possano prendere cura dei bambini? Perchè i medici a Domo devono avere le mani legate nonostante siano in grado di fare il loro lavoro? Non credo che sia difficile trovare una stanza per i casi urgenti per i bambini, lo trovo assurdo” si sfoga il papà della piccola. “Se mia figlia avesse avuto bisogno solo di una flebo e dopo poche ore me l'avessero rimandata a casa? Cosa dovevo fare, farle fare un viaggio in auto di nuovo? Sono cose inconcepibili. Lo capirei se non ci fosse un ospedale, ma Domo un Dea c'è quindi qualcuno mi deve spiegare perchè non si possono prendere cura dei bambini!”.