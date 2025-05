Elicottero di Eliossola urta un palo durante il carico: illesi pilota e assistente

Attimi di paura questa mattina, martedì 6 maggio, a Carona Bassa, dove un elicottero di Eliossola, impegnato in operazioni di cantiere è precipitato dopo aver colpito un palo dell’illuminazione pubblica. L’incidente è avvenuto poco dopo le 11: il velivolo si trovava a circa cinque metri da terra nella fase finale di atterraggio, quando una delle pale ha impattato contro il palo, provocando la perdita di controllo e la successiva caduta.

Fortunatamente, l’episodio "non ha avuto gravi conseguenze" spiega Michele Marinello, dirigente del Gruppo Altair, proprietaria di Eliossola. I due occupanti del mezzo, un pilota di 23 anni e il copilota di 31, sono rimasti illesi. Sul posto sono intervenuti i sanitari, i tecnici dell'Ats e i carabinieri della compagnia di Zogno, che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.

Il mezzo era impegnato in lavori di messa in sicurezza su un versante soggetto a caduta massi, era utilizzato per il trasporto delle reti paramassi in acciaio.

L’urto ha causato la rottura della pala, ma fortunatamente non sono stati danneggiati i cavi elettrici e non si è verificata alcuna interruzione della corrente.