Scontro frontale tra auto e bus a Ponte Brolla, grave un uomo FOTO

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, domenica 5 maggio, a Ponte Brolla, poco oltre il confine con il Canton Ticino. Intorno alle 22.10, un’automobile immatricolata in Ticino si è scontrata frontalmente con un autobus di linea in un tratto di strada che conduce alla Vallemaggia.

Il conducente della vettura, rimasto incastrato nell’abitacolo a seguito del violento impatto, è stato liberato dai vigili del fuoco intervenuti con l’ausilio delle pinze idrauliche. L’uomo ha riportato ferite serie, ma fortunatamente non tali da metterne in pericolo la vita. Dopo essere stato estratto dalle lamiere, è stato affidato alle cure dei soccorritori del SALVA e trasportato al pronto soccorso per accertamenti approfonditi.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto viaggiava in direzione della Vallemaggia quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha invaso la corsia opposta andando a impattare contro il bus che procedeva nella direzione contraria. Nessuno dei passeggeri a bordo del mezzo pubblico ha riportato conseguenze.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno isolato l’area per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari alla ricostruzione dell’esatta dinamica. I pompieri di Locarno hanno collaborato con i sanitari, messo in sicurezza l’area e provveduto alla pulizia della carreggiata.