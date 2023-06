Il pullman azzurro della polizia stradale ha fatto tappa a Druogno

Un po' festa e un po' lezione, un po' gioco e soprattutto un momento educativo incentrato sul rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale. Sono stati circa duecento i bambini delle scuole elementari della Valle Vigezzo che la mattina del 7 giugno 2023, sono saliti a Druogno sul Pullman Azzurro della Polizia Stradale.

Si tratta di una vera e propria aula multimediale dove, sotto la guida dei poliziotti "maestri di sicurezza" i più piccoli possono imparare giocando le regole della sicurezza stradale. Questo grazie a giochi a tema, filmati e cartoni animati.

Dopo la lezione "in aula", il gioco - educativo è proseguito all'aperto, dove i bambini hanno avuto - tra le altre cose - la possibilità di vedere com'è fatta "dentro" un'auto di pattuglia della Polstrada.

"C'è sempre grande soddisfazione nel promuovere questo genere d'iniziative - commenta il presidente di AC VCO, Giuseppe Zagami -. Come altre volte mi è capitato di dire, la sicurezza stradale significa né più né meno rispetto delle regole e sono convinto che questo principio s'impari da bambini per non dimenticarlo più. E credo anche all'influenza positiva che i bambini istruiti alla sicurezza possano avere sugli stessi genitori. Ovviamente il mio ringraziamento va a tutti: alla Polizia Stradale, alla Dirigente scolastica, al Comune di Druogno che con entusiasmo ha accolto questa iniziativa".

Si unisce ai ringraziamenti il sindaco di Druogno, Marco Zanoletti, che aggiunge: "È bello vedere tanti bambini della Valle educati al tema della sicurezza. Mi piace sottolineare in questa occasione come Druogno abbia un parco dedicato all'educazione stradale dove attraverso il gioco si ricostruiscono situazioni e dinamiche della strada, tutto a misura di bambino, chiaramente".