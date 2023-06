A Palazzo San Francesco una conferenza sul sipario del teatro Galletti

Penultimo appuntamento con il ricco calendario di eventi per celebrare i 150 anni dalla morte del benefattore Gian Giacomo Galletti. Venerdì 9 giugno alle 18 a Palazzo San Francesco a Domodossola è in programma la conferenza, a cura della Soms in collaborazione con la Pro Loco, sul sipario del teatro Galletti, la relatrice è Paola Caretti.

Oggetto di un accurato restauro, l'opera di Bernardino Bonardi è stata restituita alla dimensione pubblica della città nel febbraio dello scorso anno, grazie all'interessamento dell'ex curatore dei musei domesi Antonio D’Amico, che ha impegnato i cinque anni di permanenza nel capoluogo ossolano per seguire questo progetto. L’unicità del sipario di Bonardi consiste nel fatto che rappresenta uno scorcio di città, in particolare di Piazza Mercato.

I festeggiamenti per Galletti si concludono domenica 11 giugno. A Bognanco, paese d'origine e beneficiario d'importanti lasciti del filantropo e benefattore ossolano, ci sarà la mostra sulle sei scuole esistenti un tempo nella Valle. Alle 9.45 messa a suffragio processione del Corpus Domini e benedizione dei bambini.