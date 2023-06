Marchionini e Quaretta: "Nessuna certezza sui finanziamenti per la ristrutturazione del San Biagio e del Castelli"

Nessuna audizione, nessun Consiglio Regionale aperto come avvenuto per un altro ospedale poche settimane fa, nessun dialogo per ascoltare cosa pensano sul tema della sanità nel VCO l’ordine dei medici, il personale sanitario, i sindacati, i sindaci del VCO (i quali, lo ricordiamo, nella conferenza dei sindaci dell’ASL VCO del il 1 luglio 2022 hanno approvato a larga maggioranza l'ospedale nuovo e bocciato l’ipotesi dei due ospedali).



Oggi eravamo presenti in Consiglio regionale ed è emerso chiaramente che non vi è nessuna certezza sui finanziamenti, nessun progetto pronto, nessun piano per i Dea e su quali reparti da collocare nei due ospedali; l’unica certezza è un iter ipotizzato lunghissimo di oltre otto anni. E’ emersa anche la mancanza di un progetto chiaro sui bisogni di salute del territorio (sempre più vecchio, e con una forte incidenza delle malattie cardiocircolatorie e dei tumori) e con un Asl VCO che si evidenzia, in negativo, per un alto tasso di fuga dei medici e un grande ricorso ai gettonisti.



E nessun chiarimento è arrivato dal consigliere regionale del territorio che ha addirittura avuto il cattivo gusto di parlare male del Vco (che rappresenta), presentando infine la proposta di legge di aumento degli stipendi dei medici nel VCO (idea lanciata dalla rappresentanza dei Sindaci il 6 dicembre) come se fosse sua.

Ringraziamo i dottori Antonio Lillo, Adele Sacco, e Sandro Romagnoli presenti stamattina a Torino per trasmettere, se pur nel silenzio imposto con la chiusura a qualsiasi dialogo, quanto la scelta di cancellare un nuovo e unico ospedale per il VCO sia un autentico salto nel buio, e significhi destinare i cittadini di tutta la provincia a dover uscire dal territorio per farsi curare con, nei fatti, la fine della sanità pubblica nel VCO.





Silvia Marchionini, Sindaco di Verbania

Augusto Quaretta, Sindaco di Quarna Sopra