Riapre la riqualificata Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini

Sarà certamente l'evento di punta della stagione culturale di Santa Maria Maggiore la riapertura della Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini”. Nel 2023 compie 145 anni ed è un’istituzione riconosciuta a livello nazionale, essendo l’unica Scuola di Belle Arti ancora in attività sull’arco alpino italiano: dopo due anni di interventi strutturali, di ampliamento del percorso espositivo e di ristrutturazione delle sale, la Fondazione Rossetti Valentini è dunque pronta a riaprire le porte di questo luogo così speciale.

Il taglio del nastro è fissato per sabato 24 giugno alle ore 17, in compagnia del Gruppo Folkloristico Valle Vigezzo, con l’apertura al pubblico delle nuove aree espositive e il vernissage della mostra dedicata ad Enrico Cavalli, maestro indiscusso della pittura vigezzina. Gli importanti lavori di ristrutturazione e ampliamento sono stati resi possibili grazie al sostegno finanziario del Comune di Santa Maria Maggiore e al corposo contributo di Fondazione Cariplo, nell’ambito dei Progetti Emblematici.

La Scuola potrà contare su una superficie interna incrementata del 50% e totalmente rinnovata, un’area espositiva per mostre temporanee, aule per la formazione, spazi per l’archivio, le attività di catalogazione e informatizzazione e un’ampliata sala nel seminterrato dedicata ai corsi di intaglio del legno e di pittura su ceramica. L'inaugurazione del 24 giugno rappresenterà un definitivo rilancio della Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini” quale centro di formazione e di produzione culturale e i nuovi spazi saranno in grado di valorizzare il ricco patrimonio della Pinacoteca, favorendo una fruizione più inclusiva da parte del pubblico in occasione dei molti eventi in programma nei prossimi mesi.