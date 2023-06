Santa Maria Maggiore: folklore, arte e grande pittura per il primo fine settimana d'estate

Il primo fine settimana estivo a Santa Maria Maggiore, in Valle Vigezzo, avrà un sapore molto speciale e profondamente intrecciato alle tradizioni autentiche di questo lembo piemontese al confine con la Svizzera, tra folklore e pittura.

L'inaugurazione della rinnovata e ampliata Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini”

Dopo l'inaugurazione della mostra dedicata a due grandi vigezzini, il pittore Antonio Gennari e lo scrittore Benito Mazzi, che ha registrato già dai primi giorni di apertura importanti flussi di visitatori, il borgo Bandiera Arancione del Touring Club Italiano si appresta a vivere un weekend ricco di appuntamenti importanti.

La riapertura della Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini” rappresenta certamente l'evento di punta della stagione culturale di Santa Maria Maggiore. La “Rossetti Valentini” compie 145 anni nel 2023 ed è un'istituzione riconosciuta a livello nazionale, essendo l’unica Scuola di Belle Arti ancora in attività sull’arco alpino italiano: dopo due anni di interventi strutturali, di ampliamento del percorso espositivo e di ristrutturazione delle sale, la Fondazione Rossetti Valentini è dunque pronta a riaprire le porte di questo luogo così speciale. Il taglio del nastro è fissato per sabato 24 giugno alle ore 17, in compagnia del Gruppo Folkloristico Valle Vigezzo, con l’apertura al pubblico delle nuove aree espositive e il vernissage della mostra dedicata ad Enrico Cavalli, maestro indiscusso della pittura vigezzina.

Gli importanti lavori di ristrutturazione e ampliamento sono stati resi possibili grazie al sostegno finanziario del Comune di Santa Maria Maggiore e al corposo contributo di Fondazione Cariplo, nell’ambito dei Progetti Emblematici. La Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini” potrà contare su una superficie interna incrementata del 50% e totalmente rinnovata, un’area espositiva per mostre temporanee, aule per la formazione, spazi per l’archivio, le attività di catalogazione e informatizzazione e un’ampliata sala nel seminterrato dedicata ai corsi di intaglio del legno e di pittura su ceramica.

L'inaugurazione del 24 giugno prossimo rappresenterà un definitivo rilancio della Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini” quale centro di formazione e di produzione culturale e i nuovi spazi saranno in grado di valorizzare il ricco patrimonio della Pinacoteca, favorendo una fruizione più inclusiva da parte del pubblico in occasione dei molti eventi in programma nei prossimi mesi.

La mostra dedicata ad Enrico Cavalli Le sale della Scuola di Belle Arti ospiteranno la mostra dedicata ad un maestro della pittura vigezzina: Enrico Cavalli (1849-1919) - Tra la Francia di Monticelli e la Val Vigezzo di Fornara e Ciolina a cura di Lorella Giudici e Elisabetta Staudacher è la straordinaria esposizione voluta dalla Fondazione Rossetti Valentini, in collaborazione con il Comune di Santa Maria Maggiore, per regalare al pubblico un'esperienza

di visita di assoluto valore. La mostra, che intende approfondire, per la prima volta in modo articolato ed esaustivo, tanto l’attività artistica e didattica, quanto la dimensione umana di Enrico Cavalli, è realizzata grazie al sostegno di Fondazione Compagnia San Paolo, Interreg PAES.CH.IT 100 (con il contributo di SSIF Società Subalpina di Imprese Ferroviarie, Unione Montana della Valle Vigezzo e Fondazione Intra), Fondazione Comunitaria del

VCO Ente Filantropico, Museo dell’Emigrazione Vigezzina nel Mondo e Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli d’Ossola. 75 opere di Cavalli saranno così ospitate tra i muri in pietra dove il grande maestro postimpressionista ha stimolato e coinvolto decine di studenti nel periodo compreso tra il 1881 e il 1892, anni in cui la sua esperienza didattica diede alla Scuola di Belle Arti un grande slancio: fu forse questa l’epoca di maggiore splendore per l’istituzione, fucina di un innovativo esperimento artistico che vide in Enrico Cavalli il mentore, il precettore affettuoso e ardente, l’originale guida dei ragazzi più promettenti.

Figlio del pittore Carlo Giuseppe, Enrico Cavalli ha vissuto la giovinezza e parte della maturità in Francia. Con lo scoppio della guerra franco-prussiana si è poi trasferito nella più sicura Marsiglia, dove ha conosciuto e frequentato Adolphe Monticelli (artista amato da Van Gogh e Cézanne e che in mostra sarà rappresentato con ben cinque importanti oli). Cavalli fece ritorno a Santa Maria Maggiore intorno al 1881 portando “a casa” la modernità che aveva appreso da Monticelli, modernità che entrò prorompente nelle aule della Scuola d'arte voluta da Rossetti Valentini.

Il percorso espositivo della mostra, arricchito da preziosi documenti d’archivio della Scuola e oggetti generosamente prestati da collezionisti, si apre con gli anni della formazione, quando agli insegnamenti del padre Carlo Giuseppe (pittore e anch’egli insegnante alla Rossetti Valentini) si sono aggiunte le suggestioni francesi di Monticelli, che gli hanno fatto scoprire la forza della luce e la moderna bellezza della pennellata sciolta. Prosegue con la testimonianza di numerosi ritratti, il genere più insegnato nella Scuola e per il quale gli allievi hanno ottenuto una nomea internazionale. Affronta poi il rapporto, non sempre sereno, di Cavalli con la Scuola e quello, decisamente più costruttivo e appagante, con gli allievi (in particolare con Fornara, Ciolina e Rastellini) ai quali ha saputo trasmettere l’importanza della libertà creativa e la forza di un colore che sa catturare la luce. Si conclude con i paesaggi marini, realizzati in Liguria e nel sud della Francia, quando ormai Cavalli aveva lasciato l’insegnamento, e con i progetti decorativi e con le vedute della Valle Vigezzo, il luogo che gli ha dato i natali, ma anche non poche delusioni.

La mostra, visitabile fino al 26 novembre, è realizzata con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando «In luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori» della Missione Creare attrattività dell’Obiettivo Cultura, che mira alla valorizzazione culturale e creativa dei territori di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta rendendoli più fruibili e attrattivi per le persone che li abitano e per i turisti, in una prospettiva di sviluppo sostenibile sia sociale sia economico.

Il progetto è realizzato da Fondazione Rossetti Valentini insieme ai partner Comune di Santa Maria Maggiore, Associazione Poscio, Associazione Musei d’Ossola e Fondazione Ciolina. La mostra è accompagnata da un catalogo con le immagini di tutte le opere esposte, una timeline cronologica sulla vita di Cavalli e sulla Scuola e i testi critici delle due curatrici Lorella Giudici e Elisabetta Staudacher.

Enrico Cavalli (1849-1919) - Tra la Francia di Monticelli e la Val Vigezzo di Fornara e Ciolina

a cura di Lorella Giudici e Elisabetta Staudacher Inaugurazione 24 giugno 2023, ore 17.00 25 giugno – 26 novembre 2023 Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini”, Santa Maria Maggiore Info e dettagli: www.fondazionerossettivalentini.it

Orari: 25 giugno – 10 settembre 2023, tutti i giorni 10-13 / 15.30-18.30. Lunedì chiuso. Dal 16 settembre al 26 novembre apertura solo sabato e domenica 10-13 / 16-18. Ingresso a contribuzione responsabile

Il Weekend del Folklore – 2a edizione Nello stesso, ricco fine settimana di inizio estate, a Santa Maria Maggiore torna il Weekend del Folklore: dopo il successo dell'edizione 2022, con cui il Gruppo Folkloristico ha festeggiato i suoi primi 100 anni, si rinnova la suggestione di un appuntamento che vuole valorizzare il patrimonio tradizionale della valle dei

pittori. Sabato 24 dalle ore 10 alle ore 12 i membri del Gruppo Folkloristico Valle Vigezzo passeggeranno in abiti tradizionali lungo vie e vicoli di Santa Maria Maggiore, per una sorta di flash mob che porterà i visitatori a

vivere un emozionante salto nel passato tra fine '700 e inizi '800. Nel pomeriggio, dalle ore 17 alle ore 19, in occasione dell'inaugurazione della rinnovata Scuola di Belle Arti e del taglio del nastro della mostra dedicata ad Enrico Cavalli, il gruppo sarà presente con i suoi costumi tipici e i personaggi della Valle Vigezzo di un tempo.

Domenica 25 giugno è la giornata clou del fine settimana dedicato al folklore, non solo vigezzino: la grande sfilata di gruppi nazionali e internazionali, infatti, porterà a Santa Maria Maggiore colori e suggestioni anche lontani. Alle ore 10 è fissata la partenza da Piazza Gennari dei 300 partecipanti che sfileranno attraverso Via Benefattori, Piazza Risorgimento e percorreranno tutto il centro storico del paese. Alle ore 11 la Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale “Vergine Assunta”, al termine della quale i gruppi allieteranno con musiche e balli il centro di Santa Maria Maria Maggiore. Dalle ore 15.30 il ritrovo è nel Parco di Villa Antonia per un pomeriggio di festa, con musiche e danze; spazio anche ai sapori tipici con la degustazione dei celebri stinchéet, De.Co. del Comune di Santa Maria Maggiore, preparati dalle donne del Gruppo Folkloristico Valle Vigezzo e di altre specialità offerte nella “Piccola Osteria”.

A fare da contorno, la Val Vigezzo rappresentata dai pittori di un tempo e di oggi, si offre al visitatore con gli incantevoli paesaggi d'estate e un calendario di appuntamenti di assoluto valore, insieme ad un'offerta outdoor ricchissima, con proposte adatte ad ogni età. Tutte le suggestioni sono online a questo link: www.santamariamaggiore.info/vacanza-montagna- piemonte-primavera-estate-2023

(Foto Susy Mezzanotte)

WEB: www.santamariamaggiore.info SOCIAL: www.facebook.com/santamariamaggioreturismo - www.instagram.com/santamariamaggiorevallevigezzo/