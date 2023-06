La programmazione del Cinema Corso

Questa settimana il Cinema Corso propone:

Elemental, il film d'animazione Disney Pixar diretto da Peter Sohn, segue le vicende di un'insolita coppia, Ember e Wade (Valentina Romani e Stefano De Martino), in una città in cui gli abitanti, ovvero fuoco, acqua, terra e aria, vivono tutti insieme in diverse zone. Ember è una tenace e "ardente" giovane donna sulla ventina, molto legata alla sua famiglia e dotata di un gran senso dell'umorismo. Nonostante sia una persona brillante, la ragazza ha un bel caratterino, tant'è che a volte s'infiamma molto facilmente e perde subito la pazienza. Ember è l'unica figlia di due immigrati, che vivono a Firetown, e non si è mai allontanata da casa, ma sapendo quanti sacrifici abbiano fatto i suoi genitori per darle una vita migliore della loro, è determinata a dimostrare il suo valore. La giovane, infatti, non vede l'ora di prendere in mano la conduzione dell'attività di famiglia, Il Focolare, una volta che suo padre Bernie sarà andato in pensione.

Wade, invece, è il ragazzo "che segue la corrente", coetaneo di Ember ed è molto attento ed empatico, difatti non ha alcun timore a mostrare le proprie emozioni, che si notano, tra l'altro, molto facilmente. Il giovane è un ottimo osservatore e un grande ascoltatore, non stupisce, infatti, che sia molto compassionevole con gli altri. La sua famiglia, con cui ha un buon rapporto, è esattamente come lui, ovvero composta da un gruppo vivace ed emotivo, che crea sempre un'opportunità per condividere le loro emozioni.

I due si ritroveranno a vivere un'avventura, che li porterà a scoprire qualcosa di fondamentale: quanto hanno davvero in comune, nonostante le apparenti diversità.

Mercoledi 21 - - 20.30

Giovedi 22 - - 20.30

Venerdi 23 - - 17.30-20.30

Sabato 24 - - 15.30-17.30-20.30

Domenica 25 - - 15.30-17.30-20.30

Lunedi 26 - 20.30

Martedi 27 – 20.30

The Flash, film diretto da Andy Muschietti, vede Barry Allen aka The Flash (Ezra Miller), il supereroe della DC Comics dotato di una velocità supersonica, usare i suoi poteri per viaggiare nel tempo e tornare indietro, deciso a cambiare il passato. Il motivo dietro questa mossa azzardata è quello di salvare sua madre, ma la sua presenza nel passato cambia di conseguenza il futuro.

È così che Barry si ritrova intrappolato in una realtà dove si trova il generale Zod (Michael Shannon). Quest'ultimo è tornato per distruggere il pianeta e Barry capisce da subito vi aver alterato talmente tanto il tempo e l'universo che non si vedono supereroi all'orizzonte, che potrebbero aiutarlo a fermare Zod. Con sua grande sorpresa, però, si imbatte in Batman (Michael Keaton), seppur completamente diverso da quello che conosce lui. Barry dovrà convincere l'Uomo Pipistrello a tornare in battaglia per portare in salvo un kryptoniano imprigionato. Inoltre, per salvare il mondo e ripristinare il vecchio futuro, a Barry non resta altro che correre, ma sarà sufficiente a resettare l'universo?

Mercoledi 21 - 20.30

Giovedi 22 - 20.30

Venerdi 23 - 17.30-20.30

Sabato 24 - 17.30-20.30

Domenica 25 - 17.30-20.30

Lunedi 26 – 20.30





Libera Nos. Il trionfo del male

Chi è il diavolo e come agisce? Quali sono le armi che abbiamo a disposizione per difenderci? Qual è il ruolo dell’esorcista? Questo docu-fiction vuole rispondere a dette domande alla luce della fede cristiana e dell’insegnamento costante della Chiesa Cattolica, che aiutano a comprendere il disegno della Divina Provvidenza sulle vicende umane, la forza salvifica del Signore Gesù, il ruolo di intercessione di Maria Santissima e della comunione dei Santi, la necessità di un cammino di conversione e l’insostituibile valore pastorale del ministero dell’esorcistato.

Martedi 27 – 20.30