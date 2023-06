Richiesta passaporto minore, come comportarsi se non si ricorda il codice fiscale?

Il passaporto per i minori è necessario, se si desidera viaggiare al di fuori dell'Italia e dell'Unione Europea. Dal 27 giugno 2012, l'iscrizione del minore sul passaporto del genitore non è più valida, quindi, ogni minore deve avere un proprio passaporto individuale. La durata del passaporto varia in base all'età del minore: tre anni per i bambini da 0 a 3 anni e cinque anni per i minori da 3 a 18 anni.

Per ottenere un passaporto per un minore, è possibile effettuare la richiesta online tramite il sito dell'Agenda Passaporto. Tuttavia, non è possibile registrare un minore sul sito, quindi il genitore deve registrarsi a nome proprio e prenotare un appuntamento che utilizzerà per il figlio. Chi non ha accesso a internet può richiedere la prenotazione online presso il Comune di residenza o presso le stazioni dei carabinieri, presentando un documento di riconoscimento e il codice fiscale.

Che fare, però, se non si ha a portata di mano uno di questi?

Il Codice Fiscale, infatti, specie se riferito a un’altra persona, per quanto sia il proprio figlio, non sempre si ha sottomano o lo si ricorda a memoria.

Si può, però, in queste circostanze, ricavare la stringa alfanumerica del codice dai programmi di calcolo online, come CodiceFiscale.com.

Utilizzarlo è molto semplice e intuitivo, poiché basta inserire solo i dati relativi al bambino, come nome, cognome, data e luogo di nascita, per ottenere immediatamente il codice esatto.

Così, diventa molto più semplice ricavarlo nei momenti in cui serve maggiormente, come la richiesta del Passaporto per il minore.

I tempi di attesa per la richiesta e il rilascio del passaporto, inoltre, possono variare a seconda del comune di residenza, quindi è consigliabile prenotare in anticipo, specialmente se si pianifica un viaggio oltreoceano. Nel caso in cui sia necessario rinnovare i passaporti sia per un genitore che per un minore, saranno necessarie due prenotazioni separate.

È importante sapere, infine, che per richiedere il passaporto del minore, è obbligatorio l'assenso di entrambi i genitori.