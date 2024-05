Intitolate quattro vie nella frazione di Tappia

Via Cantone; Via Pozzolo; Via Don Eugenio Ratti; Via Del Forno. Questi i nomi dati ad alcune vie di Tappia, una della frazioni alte di Villadossola. La decisione è stata presa dalla giunta comunale di Villadossola poiché le normative non permettono più di utilizzare la generica denominazione “Località Tappia”.

Da qui la decisione di intitolare alcune vie nella frazione. Nomi scelti sulla base di alcune valutazioni geografiche e storiche: Cantone è l’antica denominazione del nucleo abitato di quella parte di Tappia; idem per Pozzolo che è la vecchia denominazione del nucleo abitato di quel tratto di strada; Don Eugenio Ratti è il nome dell’ultimo parroco di San Zenone a Tappia; Del Forno deriva dalla presenza del forno comunitario per la cottura del pane risalente al 1871.