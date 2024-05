Vacanze scolastiche anticipate per via delle votazioni

Le vacanze scolastiche inizieranno con un giorno d'anticipo per gli studenti delle scuole individuate come sedi di seggio elettorale per le imminenti votazioni amministrative regionali e per il rinnovo del Parlamento Europeo: con la nota ufficiale nr. 002459 del 19 aprile 2024, il Ministero dell'Interno ha infatti invitato il Ministero dell'Istruzione e la Regione Piemonte a disporre che i locali scolastici sede degli uffici elettorali di sezione, siano messi a disposizione delle amministrazioni comunali dal pomeriggio di giovedì 6 giugno sino all'intera giornata di martedì 11 giugno.

Secondo il calendario scolastico della Regione Piemonte, la conclusione delle attività scolastiche, ad eccezione delle scuole dell'infanzia, è fissato per venerdì 7 giugno, ultimo giorno di scuola. Per le scuole individuate come sede di seggio e le cui aule verranno occupate per le operazioni preliminari di voto, le vacanze inizieranno un giorno prima, e le lezioni si concluderanno dunque alle 13 di giovedì 6 giugno. Una bella notizia per gli studenti piemontesi che potranno dunque festeggiare l'inizio delle vacanze estive con un giorno di anticipo.