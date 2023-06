Da don Barone il consueto dono ai fedeli per la patronale

Ogni anno, in occasione della festa patronale, il parroco don Vincenzo Barone sceglie un piccolo dono per i fedeli a ricordo della celebrazione. Lo scorso anno c'era stato l'originale dono di un asciugapiatti con l'effige dei Santi patroni e due anni fa era stato regalato un portachiavi. Quest'anno, al termine della celebrazione, è stato consegnato un segnalibro con la foto della chiesa e dei Santi Gervaso e Protaso, con inserita una medaglietta dei Patroni e sul retro la preghiera composta dal cardinal Renato Corti.

Questo il testo della preghiera: “San Gervaso e San Protaso martiri di Cristo e nostri patroni vi ringraziamo di aver sacrificato la vostra vita per amore di Gesù e di averci offerto la magnifica testimonianza del vero discepolo pronto a tutto per amore del Maestro. Per la vostra intercessione chiediamo a Dio Padre onnipotente di donare alla Chiesa la grazia di camminare nella storia e nel mondo senza timore delle difficoltà: chiediamo di renderci vigilanti e decisi per superare ogni tentazione ed essere perseveranti nella via del vangelo: di fare della nostra comunità una realtà che vince il mondo e le forze del male con la vittoria della fede e amando i fratelli fino a dare la vita per loro. San Gervaso e San Protaso che insieme con tutti i martiri siete il seme di nuovi cristiani, pregate perchè nascano e crescano sempre nel grembo della madre Chiesa, nuovi figli di Dio. Renato Corti Cardinale”.