Crevola, 25enne albanese arrestato con l'accusa di spaccio

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Domodossola hanno arrestato un 25 enne di origini albanesi residente in Ossola per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ai militari era giunta infatti una segnalazione circa un giovane che era solito spacciare e che per i suoi traffici viaggiava a bordo di una utilitaria di colore marrone. I carabinieri nel corso della perlustrazione hanno notato una macchina che corrispondeva a quella segnalata, in Crevoladossola lungo via Sempione.

Veniva intimato l’alt ed alla guida veniva identificato il giovane albanese appunto, il quale alla vista delle divise ha mostrato da subito nervosismo. È stato quindi sottoposto a perquisizione personale ed infine domiciliare, all’interno della quale sono stati rinvenuti e sequestrati: due involucri contenenti complessivamente 108 grammi di cocaina, 98 dosi già confezionate di cocaina per un peso complessivo di 95 grammi, un bilancino di precisione e la somma contante di 3.800 euro.

Inoltre nel suo cellulare, all’interno di una chat, sono stati riscontrati contatti con dei giovani noti assuntori di stupefacenti. Al termine delle attività il giovane è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio ed associato presso la casa circondariale di Verbania.