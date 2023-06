Minaccia un parente con un coltello, denunciato dai carabinieri

Una pattuglia dei carabinieri è intervenuta in una attività commerciale della Val Vigezzo dove era stata segnalata una lite tra due persone. Giunti sul posto i militari hanno identificato i due, legati da vincolo di parentela, che per futili motivi avevano litigato ma uno di loro aveva minacciato con un coltello l’altro. Pertanto l’uomo con il coltello è stato denunciato per minaccia aggravata.