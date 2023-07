Un'edizione speciale per il Premio letterario "Salviamo la Montagna"

Giunge alla sua 14esima edizione il Premio Letterario Internazionale “Salviamo la Montagna – Andrea Testore – Plinio Martini” il cui programma è stato presentato mercoledì pomeriggio in conferenza stampa presso la casa parrocchiale di Toceno. Le iscrizioni sono aperte e si potrà partecipare fino al 31 luglio.

“Nel centenario della Ferrovia Vigezzina-Centovallina – ha spiegato Patrizia Testore a nome degli organizzatori – è stata istituita una sezione speciale proprio dedicata alla ferrovia”. Confermate le altre tre sezioni: narrativa “Premio Plinio Martini”, giornalismo, poesia. Le premiazioni avranno luogo domenica 10 settembre alle 16, presso la sala polifunzionale di Toceno. “Quest’anno il Premio celebra in un certo senso un bel gemellaggio con la Ferrovia” ha evidenziato il sindaco di Toceno, Tiziano Ferraris. E per l’occasione sono stati calendarizzati tre appuntamenti: il 26 agosto alle 18 l’inaugurazione della mostra “Andrea Testore- Francesco Balli. Dall’idea al binario, com’è nata la Ferrovia” con una conferenza di presentazione dei dedicatari della mostra a cura dell’architetto Giacomo Bonzani e del giornalista Teresio Valsesia; mercoledì 30 agosto, alle 21, musica e letture “Treni e altre diavolerie… la rivoluzione dei trasporti nel primo Novecento nelle impressioni di musicisti e letterati” (al pianoforte, Roberto Bassa, letture di Cinzia Barbieri); infine, in occasione delle premiazioni, sempre domenica 10 settembre verrà inaugurata la mostra di Gabriele Cantadore “Dall’opera al libro” e si terrà la conferenza “Paesaggi del turismo alpino”, excursus storico sull’infrastrutturazione delle Alpi per le varie forme di fruizione turistica, a cura dell’architetto Luca Gibello. Il premio letterario, oltre che in ricordo di Andrea Testore e Plinio Martini, vuole ricordare anche il compianto scrittore vigezzino Benito Mazzi.

Il concorso internazionale, che è giunto come si diceva alla sua 14esima edizione, è promosso dal Comune di Toceno e dalla Fondazione Valle Bavona. Per informazioni e richieste sul bando: premio.testore.martini@gmail.com oppure tel. +39 328.8155805.