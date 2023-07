Marcialonga panoramica: un'emozionante non competitiva lungo i panorami mozzafiato di Druogno

Ritorna la marcialonga panoramica. L’appuntamento è per domenica 9 luglio con partenza alle 10 al piazzale della Colonia. Si tratta di una marcia non competitiva, non cronometrata, di 12 chilometri .

“E’ aperta a tutti, dai 6 ai 99 anni” l’invito degli organizzatori. Il percorso da Druogno porterà gli atleti ad attraversare le suggestive frazioni di Orcesco, Gagnone, Sasseglio, Coimo, Albogno e Sagrogno, fino all’arrivo in piazza del municipio, a Druogno.

Si tratta di una classica manifestazione sportiva organizzata annualmente a Druogno in passato ma che ora rischiava di finire nel dimenticatoio. Ma grazie al Comune, Protezione Civile e Csi e a tanti appassionati, l’evento viene di nuovo riproposto. Per iscrizioni: 340.8682308.