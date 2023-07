Duemila pannelli solari per lo stabilimento 'Terme di Crodo'

"A partire dal 30 giugno sono attivi i nuovi pannelli solari dello stabilimento Terme di Crodo’’. Lo scrive sul suo sito Royal Unibrew, la società che alcuni anni è proprietaria dello stabilimento della valle Antigorio, dove si producono soprattutto bibite.

‘’ Si tratta di un evento importante per la nostra azienda, parte del nostro impegno preciso e concreto come Gruppo Royal Unibrew per la riduzione dell’emissione di CO2. Abbiamo installato a Crodo ben 2000 pannelli solari, pari a un megawatt di potenza installata" spiega sul sito Jan Ankersen, vicepresidente del settore South Europe di Royal Unibrew.