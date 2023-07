Mostra al Castello di Vogogna: esposte le foto di Walter Zerla

Il Castello Visconteo di Vogogna diventa ancora una volta la meravigliosa scenografia per eventi di arte e cultura. Sabato 15 luglio è in programma l’inaugurazione di una mostra fotografica, dal titolo “Masango, sulle colline del Burundi”. Si tratta di un’esposizione delle fotografie dell’artista Walter Zerla: rigorosamente in bianco e nero, gli scatti raccontano un progetto umanitario sostenuto dal Rotary Orta San Giulio nella città di Masango, una città nel nord-ovest del Burundi.

In seguito all’inaugurazione della mostra, è prevista la presentazione dell’omonimo libro: il volume raccoglie tutti i momenti più salienti del progetto, che finora ha finanziato la costruzione di strutture educative e sanitarie destinate ad una popolazione di ben 80mila persone in tutta la zona di Masango. Il libro è in vendita per tutto il periodo di permanenza dell’esposizione fotografica, che rimane al Castello fino alla fine di agosto: tutto il ricavato andrà a sostegno della missione umanitaria.

La mostra viene inaugurata sabato 15 luglio a partire dalle ore 17.30, ed è visitabile tutti i giorni, fino a fine agosto, dalle 10.00 alle 18.00.