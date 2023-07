Bando da quasi 6 milioni di euro per ampliare e gestire il cimitero domese

Il comune di Domodossola ha pubblicato il bando per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del cimitero di Domodossola e della realizzazione delle opere di ampliamento. La procedura avverrà attraverso finanza a progetto, e il valore stimato è di 5.958.452 euro.

Il termine per l'invio delle offerte è il 25 agosto 2023 mentre l'apertura delle buste è stata fissata il 28 agosto alle 10 in seduta pubblica presso gli uffici comunali dell’Area patrimonio, gestione del territorio, protezione civile, gare del comune. La procedura sarà in via telematica sulla piattaforma gare.comune.domodossola.vb.it/.

La società che si aggiudicherà la gestione, si occuperà della realizzazione delle opere di riqualificazione che prevedono: il rifacimento dell'illuminazione votiva, la sistemazione delle coperture in beola, la realizzazione di nuove cellette, e la successiva manutenzione. Il cimitero di Domodossola è opera dell'architetto Luigi Boffi. E' un rarissimo esempio di cimitero a pianta circolare, caratteristici gli archi a trequarti di cerchio delle palazzine d'ingresso e del colombario segno distintivo dell'architetto. Tra i monumenti sepolcrali ci sono opere degli scultori Antonio Lusardi ed Eraldo Baldioli.

Luigi Boffi è un architetto celebre per le numerose ville di pregio sul Lago Maggiore e per le stazioni nella tratta Arona-Domodossola della linea ferroviaria che collega a Milano.