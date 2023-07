Le note della fisarmonica di Sergio Scappini per ricordare il musicista di Malesco Roberto De Ambrosis

Sabato 15 luglio 2023 si terrà un concerto di fisarmonica alle ore 2100, presso la Chiesa Parrocchiale di Malesco.

La serata è stata voluta per ricordare il musicista maleschese Roberto de Ambrosis, prematuramente venuto a mancare lo scorso anno. Personalità conosciuta in tutto il VCO grazie alla sua professionalità e la sua partecipazione a numerosi eventi sul territorio ossolano e non solo.

A omaggiare Roberto sarà l’amico e Maestro Sergio Scappini, già docente della prima cattedra di fisarmonica in Italia presso il Conservatorio di Musica G. Rossini di Pesaro, è attualmente in servizio presso il Conservatorio G. Verdi di Milano.

Oltre a tenere regolarmente master class in Italia, Cina, Corea del Nord, Spagna, Svizzera, Ucraina, ha vinto anche numerosi concorsi nazionali e internazionali, fra cui quello per Fisarmonicisti del Teatro Alla Scala di Milano e si è esibito in prestigiosi Teatri come solista o con orchestre: Orchestra del Teatro alla Scala, del Coccia di Novara, del Regio di Parma, del Piccolo Regio di Torino ed altri ancora.

L’ingresso all’iniziativa è ad offerta libera, la quale sarà devoluta in beneficenza per la ricerca oncologica (AIRC).